Новые бренды из России появились в ОАЭ

В Эмиратах с начала года стали работать еще 9 российских компаний. Всего в ОАЭ российский бизнес представлен 68 брендами.

Российский бизнес продолжает расширяться на Ближний Восток, с начала года в ОАЭ начали работать 9 российских брендов, информирует консалтинговая компания Nikoliers.

Всего на данный момент в Эмиратах присутствуют 68 компаний из РФ, 9 из них вышли на эмиратский рынок только в этом году, еще более двух десятков ритейлеров собираются вскоре покорить ОАЭ.

При этом большинство компаний, который приходят в Эмираты из России связаны с питанием - это или бренды продуктов питания или заведения общепита.