На рынок Азербайджана выйдут товары под брендом «Продукция Кавказа»

Товары северокавказских производителей с сертификатом качества «Продукция Кавказа» выйдут на рынок Азербайджана.
«В рамках сотрудничества по развитию малого и среднего предпринимательства между Северным Кавказом и Азербайджаном предлагается организовать поставки в республику товаров, получивших сертификат «Продукция Кавказа»
– первый заместитель генерального директора Кавказ.РФ Андрей Цемахович
В Северо-Кавказском федеральном округе более четырех десятков предприятий уже получили сертификат качества «Продукция Кавказа», и еще несколько десятков заявок находится на рассмотрении. Этот сертификат подтверждает, что товары произведены на Северном Кавказе и соответствуют высоким требованиям качества.
Однако, получение сертификата качества - это только первый шаг. Важно, чтобы эти товары были успешно продвинуты на рынок и обрели популярность среди потребителей. Именно поэтому в Азербайджане разработана программа поддержки для товаров северокавказских производителей, имеющих сертификат качества «Продукция Кавказа».
Преимущества для производителей под брендом «Продукция Кавказа»
- Во-первых, производители получат информацию и консультации по азербайджанскому рынку, включая потребительские предпочтения, требования и тенденции.
- Во-вторых, производители получат помощь в продвижении своей продукции на рынке Азербайджана.
- В-третьих, производители смогут получить финансовую поддержку для развития своего бизнеса на азербайджанском рынке.
Товары северокавказских производителей с сертификатом качества «Продукция Кавказа» имеют все шансы стать популярными на рынке Азербайджана.