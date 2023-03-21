На рынок Азербайджана выйдут товары под брендом «Продукция Кавказа»

На рынок Азербайджана выходят производители-обладатели сертификата качества «Продукция Кавказа». Решение об этом было принято на полях XII российско-азербайджанского форума, который состоялся на Ставрополье.

Товары северокавказских производителей с сертификатом качества «Продукция Кавказа» выйдут на рынок Азербайджана.

«В рамках сотрудничества по развитию малого и среднего предпринимательства между Северным Кавказом и Азербайджаном предлагается организовать поставки в республику товаров, получивших сертификат «Продукция Кавказа»

– первый заместитель генерального директора Кавказ.РФ Андрей Цемахович

В Северо-Кавказском федеральном округе более четырех десятков предприятий уже получили сертификат качества «Продукция Кавказа», и еще несколько десятков заявок находится на рассмотрении. Этот сертификат подтверждает, что товары произведены на Северном Кавказе и соответствуют высоким требованиям качества.

Однако, получение сертификата качества - это только первый шаг. Важно, чтобы эти товары были успешно продвинуты на рынок и обрели популярность среди потребителей. Именно поэтому в Азербайджане разработана программа поддержки для товаров северокавказских производителей, имеющих сертификат качества «Продукция Кавказа».

Преимущества для производителей под брендом «Продукция Кавказа»

Во-первых, производители получат информацию и консультации по азербайджанскому рынку, включая потребительские предпочтения, требования и тенденции.

Во-вторых, производители получат помощь в продвижении своей продукции на рынке Азербайджана.

В-третьих, производители смогут получить финансовую поддержку для развития своего бизнеса на азербайджанском рынке.

Товары северокавказских производителей с сертификатом качества «Продукция Кавказа» имеют все шансы стать популярными на рынке Азербайджана.