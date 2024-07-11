Вестник Кавказа

Главу МЧС сменили в Дагестане

Нариман Казимагамедов
© Фото: сайт ГУ МЧС России по Дагестану
Начальник ГУ МЧС Дагестана возглавил МЧС республики. Ранее он уже руководил ведомством в течение 9 лет.

Новым главой МЧС Дагестана стал Нариман Казимагамедов. Об этом сказано в Telegram-канале администрации руководителя республики.

"Нариман Казимагамедов назначен министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан. Указ подписал (глава региона) Сергей Меликов"

– пресс-служба администрации

Напомним, Казимагомедов возглавил МЧС РД в 2014 году. Летом прошлого года он объявил об уходе с занимаемой должности по собственному желанию и стал начальником ГУ МЧС по республике.

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