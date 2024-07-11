Главу МЧС сменили в Дагестане

Начальник ГУ МЧС Дагестана возглавил МЧС республики. Ранее он уже руководил ведомством в течение 9 лет.
Новым главой МЧС Дагестана стал Нариман Казимагамедов. Об этом сказано в Telegram-канале администрации руководителя республики.
"Нариман Казимагамедов назначен министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан. Указ подписал (глава региона) Сергей Меликов"
– пресс-служба администрации
Напомним, Казимагомедов возглавил МЧС РД в 2014 году. Летом прошлого года он объявил об уходе с занимаемой должности по собственному желанию и стал начальником ГУ МЧС по республике.