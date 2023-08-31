РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Глава МЧС Дагестана ушел в отставку

Нариман Казимагомедов
© Фото: сайт ГУ МЧС России по Республике Дагестан
Сергей Меликов принял отставку Наримана Казимагомедова с поста руководителя регионального МЧС. Вакантное место занял его заместитель.

Глава МЧС Дагестана, возглавлявший ведомство с 2014 года, принял решение покинуть свой пост. Об этом сказано в Telegram-канале администрации главы РД.

"Руководитель МЧС по Республике Дагестан Нариман Казимагамедов освобожден он занимаемой должности по собственному желанию. Соответствующий указ сегодня подписал глава республики Сергей Меликов"

– пресс-служба

Врио руководителя назначили Надима Велиханова, занимавшего до этого времени должность замминистра.

Рутульским районом Дагестана пока будет управлять Арсен Кулиев

Рутульским районом Дагестана пока будет управлять Арсен Кулиев

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
500 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version