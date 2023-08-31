Глава МЧС Дагестана ушел в отставку

Сергей Меликов принял отставку Наримана Казимагомедова с поста руководителя регионального МЧС. Вакантное место занял его заместитель.
Глава МЧС Дагестана, возглавлявший ведомство с 2014 года, принял решение покинуть свой пост. Об этом сказано в Telegram-канале администрации главы РД.
"Руководитель МЧС по Республике Дагестан Нариман Казимагамедов освобожден он занимаемой должности по собственному желанию. Соответствующий указ сегодня подписал глава республики Сергей Меликов"
– пресс-служба
Врио руководителя назначили Надима Велиханова, занимавшего до этого времени должность замминистра.