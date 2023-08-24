Рутульским районом Дагестана пока будет управлять Арсен Кулиев

Опубликовано: 14:38, 24 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане ушел в отставку глава Рутульского района Ибрагим Ибрагимов, сделал он это по собственному желанию, пока его обязанности будет исполнять заместитель.

В Дагестане новые отставки – покинуть свой пост решил глава Рутульского района Ибрагим Ибрагимов.

Сообщается, что он покинул этот пост досрочно по собственному желанию, причины такого решения Ибрагимова не сообщаются, передает "АиФ-Дагестан".

Тем не менее, без руководителя регион не останется – до очередных выборов обязанности главы района будет исполнять заместитель Ибрагимова Арсен Кулиев.

Напомним, Рутульский район – это южный горный регион Дагестана с административным центром селом Рутул, большая часть которого лежит на высоте от 1200 м над уровнем моря. На юге и западе на протяжении 110 км он граничит с Азербайджаном.