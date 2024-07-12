В западной Грузии нашли тело утонувшего подростка

В Грузии сегодня обнаружено тело подростка. Мальчик утонул накануне, он купался в реке и был унесен течением, спасательная операция длилась сутки.

Грузинские спасатели нашли подростка, утонувшего в западной части Грузии.

Как сообщают грузинские СМИ, накануне подросток 15 лет плавал вместе со сверстниками в реке Ингури (Энгури), но его унесло сильное течение. По итогу поисковых работ, которые продолжались целые сутки, спасатели нашли тело ребенка у берега около деревни Ганарджиис-Мухури Зугдидского района, которая находится у слияния двух рек - Джуми и Ингури и контролируется как грузинскими, так и абхазскими властями.

Для точного установления причины смерти, тело подростка доставили на экспертизу; на месте несчастного случая продолжают работать правоохранительные органы.

Подобные несчастные случаи в этой реке происходят довольно часто. В основном это связано с тем, что река контролируется двумя государствами и порой жители, не имея разрешения пересечь границу одной из них, выбирают переплыть через эту реку, которая имеет высокий уровень воды и сильное течение. По сути, эта река опасна, но в ней периодически как купаются дети, так и незаконно ее переплывают.