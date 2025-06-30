Бюджет ЕС идет на срыв выборов в Грузии – Папуашвили

Неправительственные организации, которые существуют и ведут свою деятельность на средства Евросоюза, ставят целью сорвать муниципальные выборы, которые состоятся в Грузии осенью, рассказал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

НПО, получающие средства из бюджета Европейского Союза, ведут планомерную подготовку к срыву запланированных на осень органов местного самоуправления, такое заявление сделал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, комментируя соответствующее заявление ЦИК страны.

Стоит отметить, что ранее в ЦИК Грузии пояснили, что резолюция, выпущенная ОБСЕ, применяется для дискредитации организаторов выборов и в целом для подрыва доверия к избирательным процессам в Грузии.

По словам Папуашвили, происходящее сейчас можно назвать первым сигналом, поэтому он призвал Тбилиси четко высказываться в отношении НПО, нападающих на ЦИК и выборы.

"Эти организации финансируются из бюджета ЕС, поскольку мы видим, что американское финансирование в этой сфере больше не осуществляется"

– Папуашвили

Председатель грузинского парламента полагает, что данные НПО получают финансирование с разрешения посла Евросоюза Павла Герчинского, а также что они уже начали деятельность по срыву муниципальных выборов. Спикер обратил внимание на то, что ответственность за все происходящее понесут именно доноры, в отношении которых будет озвучиваться вся имеющаяся информация. Таким образом, уверен Папуашвили, Грузия сможет уберечь ЕС от нарушения международного права и сохранить его репутацию, а также европейские ценности.