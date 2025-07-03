Грузия имеет право защищать государственные интересы – глава МИД

Мака Бочоришвили заявила, что критикуемые оппозицией законы, направлены на защиту интересов Грузии.

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили ответила на критику закона об иноагентах, заявив, что Тбилиси имеет право защищать свои государственные интересы. При этом в западных странах действуют подчас еще более жесткие законы, отметила министр.

"При этом оказывается, что в некоторых странах действуют более строгие законы и более жесткие методы защиты национальных интересов. В таких условиях критика в адрес Грузии становится еще более непонятной"

– Мака Бочоришвили

Напомним, что в Грузии с конца мая начал действовать Акт о регистрации иностранных агентов, который является точным аналогом американского закона FARA. Новый закон распространяется не только на неправительственные организации, но и физических лиц.