Бронировать отдых в Абхазии на лето-2024 нужно уже сейчас – АТОР

Гостиницы и отели Черноморского побережья России и Абхазии поднимают цены на лето 2024 года. Ближе к сезону стоимость размещения вырастет еще сильнее, предупредили в АТОР.

Бронировать отели Кубани и Абхазии на лето-2024 уже сейчас советуют туроператоры: краснодарские курортные гостиницы подняли стоимость проживания следующим летом на 10-20% по сравнению с уходящим годом, абхазские гостиницы – на треть. Подробности сообщает АТОР.

"В Краснодарском крае тарифы на размещение выросли в зависимости от курорта, категории объекта и дат заезда от 10% до 70%. В среднем курортные отели Кубани подняли цены на следующий год на 10-20%. По данным "Алеан", гостиницы Абхазии повысили свои тарифы на 30%"

– ассоциация

Что касается Крыма, то на полуострове цены не изменились.

Специалисты предупреждают: дальше цены продолжат расти, и весной-2024, перед новым сезоном, могут удивить туристов. Поэтому тем, кто хочет отдохнуть на море следующим летом, стоит озаботиться вопросом уже сейчас – тем более, что многие туроператоры уже дают возможность забронировать тур по России на лето 2024 года по акции. Воспользоваться предложениями по черноморским курортам можно будет до середины, максимум – до конца марта.

Впрочем, не исключено, что сроки эти могут и сдвинуться. Дело в том, что туристы уже сейчас активно выкупают туры. В некоторые курортные локации объемы ранних продаж превышают прошлогодние показатели в два раза, и даже больше.