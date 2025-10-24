Вестник Кавказа

BP впервые применит беструбные технологии добычи на Каспии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
BP Azerbaijan впервые применит беструбную технологию добычи нефти на азербайджанском участке Каспийского моря.

Компания BP Azerbaijan намерена использовать инновационную технологию BORIS для глубоководной добычи на шельфе Каспия

Сообщается, что работы будут проходить на территории "Глубоководный Гюнешли", которая располагается в пределах территориальных вод Азербайджана. Технология BORIS предполагает беструбную добычу, которая позволит контролировать давление и увеличить добычу. 

Отмечается, что технология будет опробована при добыче с корабля, что также является новинкой для региона, где обычно применяютися буровые установки. Для выполнения задачи будет использоваться судно "Ханкенди". 

Сообщается, что работы будут проводиться до конца следующего года.

