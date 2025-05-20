Борьбу с организованной преступностью обсудили страны СНГ в Астане

В Астане прошла встреча руководителей оперативных подразделений МВД стран СНГ. Об этом поведали в МВД Казахстана.
Центральной темой совещания стала борьба с организованной преступностью.
"Обсуждены меры пресечения каналов незаконного оборота оружия, усиления обмена оперативной информацией и противодействия преступным группам"
– МВД Казахстана
В ходе встречи Ержан Саденов, глава казахстанского министерства, заявил о важности сотрудничества как в борьбе с оргпреступностью, так и по вопросам противодействия всем остальным видам преступности. Он также призвал взаимодействовать в вопросах обеспечения общественной безопасности и реагирования на современные вызовы.
В совещании участвовали представители России, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана.