Вестник Кавказа

Борьбу с организованной преступностью обсудили страны СНГ в Астане

Астана
© Фото: Игорь Лепёхин
Представители МВД стран СНГ собрались на встречу в Астане. Центральной темой совещания стало противодействие оргпреступности.

В Астане прошла встреча руководителей оперативных подразделений МВД стран СНГ. Об этом поведали в МВД Казахстана.

Центральной темой совещания стала борьба с организованной преступностью.

"Обсуждены меры пресечения каналов незаконного оборота оружия, усиления обмена оперативной информацией и противодействия преступным группам"

– МВД Казахстана

В ходе встречи Ержан Саденов, глава казахстанского министерства, заявил о важности сотрудничества как в борьбе с оргпреступностью, так и по вопросам противодействия всем остальным видам преступности. Он также призвал взаимодействовать в вопросах обеспечения общественной безопасности и реагирования на современные вызовы.

В совещании участвовали представители России, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана.

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