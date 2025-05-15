Минск примет следующее заседание Совета глав правительств СНГ

В Душанбе сегодня состоялось заседание Совета глав правительств СНГ. Следующая встреча пройдет в конце сентября в Минске.
Следующее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в Минске. Встреча запланирована на 30 сентября, сообщили в секретариате СНГ.
Такое решение было утверждено в рамках заседания глав кабминов стран СНГ, которое прошло сегодня в Душанбе.
Отметим, что главы правительств обсудили сегодня в столице Таджикистана вопросы экономического характера, а также утвердили документы, регламентирующие деятельность Экономического суда СНГ.
Напомним, что в октябре в Душанбе состоится встреча Совета глав МИД СНГ, а также встреча глав государств Содружества.