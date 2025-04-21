Вестник Кавказа

В Душанбе встречаются главы правительств стран СНГ

В Душанбе встречаются главы правительств стран СНГ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главы кабминов стран СНГ обсудят экономические и другие вопросы в рамках заседания в столице Таджикистана.

Сегодня в Душанбе проходит заседание Совета глав правительств Содружества Независимых государств. Стороны обсудят экономические вопросы, а также проведение форума волонтеров. 

"В проекте повестки дня встречи 18 вопросов. Традиционно в узком формате члены Совета обменяются мнениями по актуальным темам экономического взаимодействия в Содружестве"

– секретариат СНГ 

Главы правительств рассмотрят соглашения в области тяжелой и легкой промышленности, а также развитие сотрудничества в области авиасообщения. 

В рамках заседания также планируется рассмотрение положений будущего Форума волонтеров СНГ. 

Отметим, что в заседании также примет участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

Напомним, что в октябре в Душанбе состоится встреча Совета глав МИД СНГ, а также встреча глав государств Содружества.

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