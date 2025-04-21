В Душанбе встречаются главы правительств стран СНГ

Сегодня в Душанбе проходит заседание Совета глав правительств Содружества Независимых государств. Стороны обсудят экономические вопросы, а также проведение форума волонтеров.
"В проекте повестки дня встречи 18 вопросов. Традиционно в узком формате члены Совета обменяются мнениями по актуальным темам экономического взаимодействия в Содружестве"
– секретариат СНГ
Главы правительств рассмотрят соглашения в области тяжелой и легкой промышленности, а также развитие сотрудничества в области авиасообщения.
В рамках заседания также планируется рассмотрение положений будущего Форума волонтеров СНГ.
Отметим, что в заседании также примет участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Напомним, что в октябре в Душанбе состоится встреча Совета глав МИД СНГ, а также встреча глав государств Содружества.