Мишустин примет участие в Совете глав правительств СНГ в Душанбе

Российский премьер на этой неделе посетит Душанбе, где примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ. На мероприятии будет подписан ряд документов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Таджикистан, где 4-5 июня состоится заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ).

"Главы правительств обсудят актуальные вопросы развития сотрудничества в рамках СНГ в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях"

– пресс-служба правительства РФ

На встрече в Душанбе планируется утвердить ряд документов, в том числе по сотрудничеству стран СНГ в области легкой промышленности, в области охраны здоровья населения, в развитии отраслей тяжелого машиностроения. Также будет утверждена Концепция гармонизации национальных систем организации воздушного движения.

На рассмотрение Совета поступят документы, касающиеся культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках СНГ, Положение о принципах формирования организационно-технической структуры, построения и функционирования Совместной (объединенной) системы связи ВС стран СНГ.

"Укреплению взаимодействия в сфере добровольческо-волонтерского движения будет способствовать принятие Положения о Форуме волонтеров Содружества. Первый Форум предполагается провести в Казахстане"

– пресс-служба правительства РФ