Большой и Мариинский театры дадут бесплатные концерты в Ереване

Артисты Большого и Мариинского театров приедут в столицу Армении в июне. В рамках поездки они дадут ряд бесплатных концертов.

В Ереване состоятся бесплатные выступления Большого и Мариинского театров. Об этом рассказали в мэрии армянской столицы.

Все выступления запланированы на июнь. Они пройдут в парке имени Туманяна

Артисты Большого театра 6 и 7 июня покажут знаменитые спектакли "Жизель" и "Гала-балет". Через несколько дней после этого артисты Мариинского театра представят спектакли "Шопениана", "Шехеризада" и "Гала-балет". Зрители смогут увидеть их 9 и 10 июня.

А 13 июня на сцену выйдут артисты Национального академического театра оперы и балета имени Александра Спендиаряна. Они представит произведения "Болеро" и "Весна священная".

Все представления будут начинаться в 20:00 по местному времени (19:00 мск).