Вестник Кавказа

Большинство стран ЕС выступили против отмены безвиза с Грузией

Большинство стран ЕС выступили против отмены безвиза с Грузией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дискуссии вокруг инициативы приостановки действия безвизового режима Грузии и ЕС длятся несколько месяцев. Большинство членов союза выступают против подобных мер.

Приостановка действия безвизового режима с ЕС – один из вариантов ответа на действия властей Грузии, однако это не пользуется поддержкой большинства стран-членов, заявил журналистам посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский.

"Эти дискуссии продолжаются уже несколько месяцев. На данном этапе я бы сказал, что большинство государств-членов против. Причина проста: мы не хотим, чтобы за решения властей поплатились простые люди"

- Павел Герчинский

Он заверил, что сегодня граждане Грузии могут без препятствий пользоваться безвизовым режимом с Евросоюзом.

Напомним, что Евросоюз уже приостановил действие безвиза для владельцев дипломатических паспортов Грузии. Против этой меры выступили Словакия и Венгрия.

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