Болгария усиливает меры по охране объектов "Лукойла"

Руководство Болгарии будет ужесточать меры обеспечения безопасности объектов "Лукойла", действующих на территории страны, включая нефтеперерабатывающий завод в Бургасе.

Промышленные объекты российской компании "Лукойл" в Болгарии получат дополнительную защиту, рассказали в пресс-службе правительства Болгарии.

"Государственное агентство национальной безопасности, МВД и Минобороны предприняли дополнительные меры, которые гарантируют безопасность, в том числе по воздуху и воде, в районе объектов "Лукойла", которые являются элементами критической инфраструктуры на территории Болгарии"

В сообщении уточняется, что прибегнуть к таким мерам было решено после того, как Вашингтон ввел новые антироссийские санкции, подразумевающие и ограничения для "Лукойла". Кроме того, необходимость более серьезной охраны связана с ЧП, которые случились недавно в других странах Европы.

В данный момент, указано в сообщении, специалисты проверяют, насколько соблюдаются текущие меры безопасности на имеющих стратегическое значение НПЗ "Лукойл нефтохим Бургас" и компании "Лукойл - Болгария". Агентство нацбезопасности страны проверяет, насколько выполняются меры, предполагающиеся в рамках закона о защите секретной информации.

