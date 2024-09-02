Более половины российских пенсионеров получили в Абхазии карты ПСБ

Российские пенсионеры, проживающие в Абхазии, не останутся без пенсионных выплат: со дня старта оформления пенсионных карт банка ПСБ их получили более половины пенсионеров с гражданством РФ, живущих в стране.

В Абхазии растет число пенсионеров с российским гражданством, уже получивших пенсионные карты банка ПСБ - их начали оформлять с 18 апреля и выдали больше 50% жителей страны пожилого возраста, 11 тысяч человек, сообщили в банке.

Очень важно то, что для их оформления пенсионерам не приходится выезжать за пределы Абхазии, а записаться для получения пластика и выбрать удобное время можно дистанционно, причем сама процедура получения не занимает более 20 минут, передает Sputnik Абхазия.

На новые карты банк будет начислять пенсионные и социальные выплаты Социального фонда России, ежедневно его абхазские филиалы выдают около 700-800 карт в 10 населенных пунктах страны.

Получить положенную по закону пенсию граждане РФ пенсионного возраста могут не только в трех филиалах банка в столице страны Сухуме, но и в новых отделениях Сбербанка Абхазии и в Гагре, Пицунде, Цандрипше, Бзыпте, Гудауте, Новом Афоне, Агудзере, Очамчыре и Ткуарчале, говорится в сообщении.