Вестник Кавказа

Более двух десятков преступников разыскивает Грузия через Интерпол Грузия

Более двух десятков преступников разыскивает Грузия через Интерпол Грузия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинские власти объявили в розыск через Интерпол более двух десятков человек. Треть из них – иностранные граждане.

Грузия пытается найти через Интерпол 20 мужчин и одну женщину, подозреваемых в совершении различных преступлений. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Как отмечается, шестеро разыскиваемых являются гражданами других стран, а все остальные – граждане Грузии.

Сообщается также, что правительство республики разыскивает за совершение особо тяжких преступлений одного россиянина, двух турок и трех иранцев.

Большая часть разыскиваемых обвиняется в убийствах, краже людей, разбое и вымогательстве.

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