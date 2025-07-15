Более двух десятков преступников разыскивает Грузия через Интерпол Грузия

Грузинские власти объявили в розыск через Интерпол более двух десятков человек. Треть из них – иностранные граждане.

Грузия пытается найти через Интерпол 20 мужчин и одну женщину, подозреваемых в совершении различных преступлений. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Как отмечается, шестеро разыскиваемых являются гражданами других стран, а все остальные – граждане Грузии.

Сообщается также, что правительство республики разыскивает за совершение особо тяжких преступлений одного россиянина, двух турок и трех иранцев.

Большая часть разыскиваемых обвиняется в убийствах, краже людей, разбое и вымогательстве.