Ближневосточное турне Трампа привнесло $13 трлн в экономику США

Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ вложат $13 трлн в американскую экономику. Это стало результатом ближневосточного турне президента США Дональда Трампа.

Результатом визита президента США Дональда Трампа в страны Ближнего Востока, Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), стали соглашения об инвестициях в американскую экономику в размере $12-13 трлн. Об этом рассказал сам глава Белого дома на встрече представителей деловых кругов США и ОАЭ, на которой также присутствовал наследный принц эмирата Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян.

"С США никогда не происходило ничего подобного. Триллионы инвестиций. Мы договорились примерно о $12-13 трлн. Мы достигли уровня в $12-13 трлн благодаря проектам, о которых уже известно, а о некоторых мы сообщим в самое ближайшее время"

- Дональд Трамп

Ранее он заявил, что инвестиционные сделки со странами Ближнего Востока смогут создать около 4 млн рабочих мест в США и частично покрыть госдолг страны.

Напомним, что ближневосточное турне Дональда Трампа продлилось с 13 по 16 мая. В поездке участвуют также госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и глава Минфина США Скотт Бессент.