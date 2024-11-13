Биткоин на бирже установил новый исторический максимум

В четверг в рамках торгов криптовалюта биткоин росла в цене, был установлен новый максимум - более $112 тыс за один биткоин.

Стоимость биткоина 10 июля установила новый рекорд, криптовалюта поднялась в цене выше $112 тыс.

Согласно данным торговой площадки Binance, сегодня биткоин впервые превысил $112 тыс, а к 19:39 мск торговался по $112 682, что на 3,06% выше данных предыдущих торгов.

За день биткоин подорожал на 2,99%, отмечает портал CoinMarketCap, рассчитывающий среднюю цену более чем по 20 биржам. Средняя цена криптовалюты достигла $112 433.