Баку предложил привлечь ВС Армении к поисковым работам в Карабахе

Азербайджан готов сотрудничать с Арменией в вопросе поисков мест захоронений без вести пропавших азербайджанцев. Предлагается привлечь к поисковым работам армянских полевых командиров, которые могут обладать данными о местах захоронений в Карабахе.

К поиску мест захоронений в Карабахе следует привлечь армянскую сторону, считают в Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

К поискам мест захоронения пропавших без вести азербайджанских граждан следует привлечь полевых командиров Армении, которые руководили боевыми действиями до 1994 года. Также могут быть привлечены другие уполномоченные лица из Армении, обладающие достаточными сведениями о местонахождении массовых захоронений на освобожденных территориях.

"Государственная комиссия, еще раз заявляет о своей готовности сотрудничать с соответствующими структурами Республики Армения в области обеспечения поисков пропавших без вести лиц с обеих сторон, соблюдая принципы точности, прозрачности и в атмосфере взаимного доверия"

– сообщение Госкомиссии Азербайджана