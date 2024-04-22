Вестник Кавказа

Жители Физули продолжают возвращаться домой

Жители Физули продолжают возвращаться домой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Физули в понедельник вернутся 39 семей или 172 человека. На родине их ждут собственные квартиры и активно развивающаяся городская инфраструктура.

В понедельник из Баку выдвинулись в родной город жители Физули. Ранее они находились в статусе вынужденного переселенца.

Всего в Физули отправились 39 семей или 172 человека. На родине их ждут своя жилплощадь. Кроме того, республиканские и региональные власти делают все для их комфортного проживания.

Напомним, что переселение осуществляется в соответствии с программой, инициированной президентом Азербайджана.

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