Жители Физули продолжают возвращаться домой

В Физули в понедельник вернутся 39 семей или 172 человека. На родине их ждут собственные квартиры и активно развивающаяся городская инфраструктура.

В понедельник из Баку выдвинулись в родной город жители Физули. Ранее они находились в статусе вынужденного переселенца.

Всего в Физули отправились 39 семей или 172 человека. На родине их ждут своя жилплощадь. Кроме того, республиканские и региональные власти делают все для их комфортного проживания.

Напомним, что переселение осуществляется в соответствии с программой, инициированной президентом Азербайджана.