В Физули вернулась очередная группа местных жителей

Жители Физули, изгнанные оккупантами, продолжают возвращаться к родным очагам. Сегодня в город вернулось еще 35 семьей бывших вынужденных переселенцев.

29 марта очередная группа граждан Азербайджана была отправлена в город Физули из Гарадагского района города Баку.

Это событие стало значимым шагом в процессе возвращения бывших переселенцев к родным очагам в Карабахе. На данном этапе в город Физули возвращаются 35 семей или 138 человек.

Власти страны понимают важность поддержки и помощи возвращающимся гражданам. Эти люди прошли через непростые времена, потеряли свое привычное окружение, столкнулись с трудностями и испытаниями. Поэтому в родном городе их ждут новые квартиры и развивающаяся городская инфраструктура.