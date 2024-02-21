Вестник Кавказа

В Физули переезжает еще 35 азербайджанских семей

В Физули переезжает еще 35 азербайджанских семей
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Программа «Большое возвращение» действует в Азербайджане. Сегодня в город Физули, освобожденный и восстановленный после оккупации, переезжает новая группа азербайджанских граждан.

Бывшие вынужденные переселенцы в Азербайджане продолжают возвращаться в родной город Физули. Возвращение жителей на освобожденные территории осуществляется в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В среду 27 марта число жителей Физули возрастет на 134 человека - в город на постоянное жительство переезжают 35 азербайджанских семей. Автоколонна выехала из Гарадагскго района города Баку, днем она прибудет в Физули.

На сегодняшний день в Физули проживают 631 семья - 2379 человек.

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