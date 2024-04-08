Башлыбельской трагедии – 31 год

Сегодня исполняется 31 год со дня трагедии в Башлыбеле. Жители одного из старейших сел Кельбаджарского района были зверски убиты армянскими оккупантами, которые не щадили ни женщин, ни детей, ни пожилых людей, ни инвалидов.

Со дня трагедии в селе Башлыбель, где в апреле 1993 года во время оккупации Арменией Кельбаджарского района Азербайджана произошла массовая резня, прошел 31 год.

Тогда 62 жителя села Башлыбель не успели вовремя покинуть дома. Они прятались от армянских военных в горных пещерах, расположенных неподалеку от села. Люди провели там 18 дней. Затем, 18 апреля 1993 года, они были обнаружены захватчиками, которые устроили резню.

Убиты были 18 жителей Башлыбеля, еще 14 человек оккупанты взяли в заложники. Остальные смогли спастись. На протяжении 113 эти 30 человек укрывались в других пещерах, и лишь 17 июля они ушли из убежищ и смогли выбраться из армянского окружения, перемещаясь только в темное время суток горными тропами.

Сведения о Башлыбельской трагедии были внесены в ежегодный отчет Бюро по демократии, правам человека и труду Госдепа США, посвященный состоянию прав человека в различных странах мира за 2021 год.

Когда азербайджанские военные освободили Кельбаджарский район, у пещер они нашли места, где похоронены зверски убитые армянскими военными.

Выжившие свидетели подтверждают, что во время Башлыбельской трагедии некоторые местные жители были захвачены в заложники. Они до сих пор числятся пропавшими без вести.

Во время оккупации исторические, культурные и религиозные объекты села Башлыбель, которое является одним из самых древних и наиболее крупных сел Кельбаджарского района, были уничтожены.

Заявление омбудсмена Азербайджана

Аппарат омбудсмена Азербайджана распространил заявление, посвященное резне в Башлыбеле.

"Политика геноцида и оккупации, проводимая Арменией на почве ненависти к Азербайджану, на протяжении всей истории привела к жестоким убийствам тысяч невинных азербайджанцев, которые стали жертвами преступления геноцида"

– омбудсмен

В заявлении подчеркивается, что мирные жители, в том числе женщины и дети, а также люди с ограниченными возможностями и пожилые лица, убивались путем пыток, среди которых было и сожжение заживо.

"После освобождения Кельбаджарского района от оккупации, было обнаружено место захоронения лиц, безжалостно убитых Вооруженными силами Армении. Останки убитых жителей села были эксгумированы, установлены их личности, а затем захоронены по отдельности"

– омбудсмен