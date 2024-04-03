Баку напомнил миру об Агдабанской резне

В Баку заявили, что виновные в Агдабанской резне должны предстать перед судом. Сегодня в Азербайджане вспоминают жертв той трагедии.

Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева опубликовала заявление, посвященное 32-летней годовщине Агдабанской резни.

«Проходит 32 года с момента Агдабанской резни, одного из преступлений геноцида, совершенных Арменией против азербайджанского народа»

- Сабина Алиева

Она напомнила, что в ночь с 7 на 8 апреля 1992 года в селе Агдабан Кельбаджарского района были проведены этнические чистки, в результате которых 779 мирных жителей подверглись пыткам и убийствам.

Помимо этого, были разрушены исторические, культурные и религиозные объекты, уничтожены произведения культурного наследия Азербайджана.

Омбудсмен подчеркнул, что Агдабанской резне следует дать правовую оценку на международном уровне, а виновные должны ответить в суде за содеянное.

Память о военных преступлениях

Главный редактор МИА "Тренд" Эмин Алиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что Азербайджан настроение на полное восстановление и продвижение истории военных преступлений, совершенных в ходе Карабахской войны.

"Крайне актуален весь комплекс вопросов, связанных с восстановлением и сохранением исторических фактов о событиях Карабахской войны, в ходе которых совершались военные преступлении против мирного населения Азербайджана – убийства, пытки, изгнание из мест проживания. Все эти преступления должны быть тщательно задокументированы. Сейчас у Азербайджана есть возможность провести дополнительные следственные действия и экспертизы, поскольку земли, на которых совершались преступления, освобождены. В конечном итоге это приведет к росту шансов, что виновные в трагедиях Карабахской войны будут привлечены к ответственности", - сказал он.

"В этом и состоит значимость привлечения внимания международного сообщества к фактам Агдабанской резни и других военных преступлений, самое страшное среди которых – Ходжалинский геноцид. Необходимо добиться привлечения к ответственности людей, которые стояли за этими преступлениями – речь и об исполнителях, и о тех, кто отдавал приказы. Естественно, надеяться на то, что будет какая-то помощь с армянской стороны, не приходится. До освобождения Карабаха и Восточного Зангезура шансов на осуществление следственных действий и экспертиз не было, и только после победы в Карабахской войне дело сдвинулось с мертвой точки. Процесс будет долгим, но он уже идет, мы видим, как сейчас находят останки жертв Ходжалинского геноцида. Будем надеяться, что в конечном итоге мы придем к эффективному результату", - отметил Эмин Алиев.

"Есть и другие цели. Сохранение исторической памяти об этих преступлениях необходимо для воспитания молодежи. Молодежь должна знать, какой была история азербайджанского народа. Тут нет никаких намерений культивирования ненависти – нужно помнить и знать, что происходило между армянским и азербайджанским народами и государствами, чтобы в будущем люди и власти были готовы противодействовать, если будут предприняты новые попытки развязывания войны. Точно так же память о Великой Отечественной войне и Второй мировой войне, о преступлениях немецких нацистов не означает ненависть ко всему германскому и современным немцам", - указал главный редактор МИА "Тренд".

"Мне кажется, это самое главное, почему нам нужно не забывать об этих преступлениях и идти до конца в установлении всех исторических фактов. Казалось бы, территории освобождены, суверенитет восстановлен, можно начать с чистого листа. Может быть, для кого-то этот подход и актуален, но более дальновидной будет работа по расследованию всех событий и абсолютно всех преступлений, которые были совершены в первые годы Карабахской войны", - заключил Эмин Алиев.