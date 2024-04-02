Армения прикрывает реваншизм голословными обвинениями Азербайджана

В МИД Азербайджана уверены: Армения сознательно обвиняет Азербайджан в якобы эскалации ситуации на границе, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от собственных провокаций и массового вооружения под видом военных реформ.

Нынешнее руководство Армении продолжает голословные обвинения Азербайджана в якобы намеренной эскалации ситуации на границе, пытаясь отвлечь внимание от собственных военных провокаций, которые армянские военные регулярно совершают против подразделений Вооруженных сил Азербайджанской Республики. В то же время Вооруженные силы Армении в последнее время сосредотачивают свои силы на различных пограничных направлениях, сообщили сегодня в министерстве иностранных дел Азербайджана.

"Что касается увязки строительства Арменией военных укреплений в приграничных с Азербайджаном регионах с военными реформами, а также заявления о том, что политика массового вооружения Армении является их суверенным правом, то всем должно быть ясно, почему именно эти шаги со стороны Армении являются нелегитимными и представляют угрозу для нашей страны"

- МИД Азербайджана

Армения продолжает заявлять претензии на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, а реваншизм, прописанный в ее Конституции, а также в ряде законодательных актов, наглядно показывает масштаб угроз, исходящих от Армении в отношении Азербайджана, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

"Учитывая, что Армения оккупировала суверенные территории Азербайджана в течение 30 лет, когда у них был военный потенциал, усилия по обеспечению дополнительной военной мощи, несомненно, создадут условия для Армении, чтобы стать новым источником напряженности и угрозы"

- МИД Азербайджана

В внешнеполитическом ведомстве страны напомнили, что Азербайджан освободил свои суверенные территории от оккупации в соответствии с международным правом, при этом он не претендовал на территории Армении и не создавал угрозы для них. Что касается нынешней ее агрессивной милитаризации, то именно она угрожает региону, и Армения под давлением мирового сообщества должна воздержаться от этого опасного пути.

"Предложение несерьезных идей – таких, как контроль над вооружениями и пакт о ненападении, Арменией, которая в течение 30 лет грубо нарушала свои обязательства в рамках международных соглашений и механизмов контроля над вооружениями, участником которых она была, и во время оккупации азербайджанских территорий незаконно развернула большую часть своей военной техники и систем вооружения на территории Азербайджана и скрыла их от международных механизмов контроля над вооружениями, и неуважение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана вопреки Алма-Атинской декларации, на которую Армения ныне много раз ссылается - все это является политической манипуляцией"

- МИД Азербайджана

Чтобы достичь реального мира в регионе, Армении нужно избегать противоречивых заявлений и провокационных шагов, а также уважать нормы и принципы международного права. Азербайджан же будет серьезно препятствовать любым угрозам в регионе и продолжит мирные и созидательные усилия, - добавили в МИД Азербайджанской Республики.