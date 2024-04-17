Ильхам Алиев: Армения согласилась не включать так называемый "Нагорный Карабах" в мирное соглашение

Вчера в Баку на международном форуме "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана" президент Ильхам Алиев ответил на вопросы, касающиеся отношений с Арменией и другими странами; о мирном соглашении и холодной войне.

Холодная война против Азербайджана

Ильхам Алиев заявил о безосновательных нападках на Азербайджан со стороны стран, которые фактически начали холодную войну против Азербайджана:

Мы принимаем зеркальные меры и не переходим красных линий. Мы не можем сидеть и ждать, пока Франция, Индия и Греция вооружают Армению против нас. Они делают это открыто и демонстративно и пытаются нам что-то доказать таким образом. Мы не можем просто сидеть сложа руки. Мы четко довели эту позицию до правительства Армении и сторон, которые сегодня пытаются проявить заботу об Армении. Если мы увидим серьезную угрозу для себя, нам придется принимать серьезные меры.

Риски для Азербайджана

По мнению президента Азербайджана, потенциальные риски, с которыми может столкнуться государство, исходят из-за рубежа. В этой связи он заметил, что придется "держать свои врата закрытыми для тех, кто создает проблемы, и открытыми для наших преданных гостей".

Сейчас мы видим, что с закрытием на определенный период сухопутных границ Азербайджана безопасность в стране укрепляется. В прошлом наблюдалось множество случаев, некоторые из которых были обнародованы, а некоторые - нет. Мы столкнулись с серьезными угрозами и проблемами извне.

- Ильхам Алиев.

Разделительные линии на Южном Кавказе

По мнению президента Азербайджана , сейчас предпринимаются попытки провести разделительные линии на Южном Кавказе:

Именно по этой причине мы выразили обеспокоенность в связи с беспрецедентной встречей в Брюсселе между председателем Европейской комиссии, госсекретарем США и премьер-министром Армении. В истории этого объединения еще не было зафиксировано подобной встречи с кем-либо из бывших республик СССР. Такая встреча не проводилась даже с Украиной, Грузией и Молдовой.

Мирное соглашение с Арменией

Ильхам Алиев надеется, что подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном может стать реальностью в ближайшем будущем:

Армения согласилась с тем, чтобы не включать так называемый "Нагорный Карабах" в мирное соглашение. Это означает, что главного препятствия больше не существует. Если они будут цепляться за какие-то не особо важные термины, то это будет означать, что они хотят использовать время для еще большего вооружения и повторного нападения на нас. Но мы не предоставим им такого шанса.

Достижение соглашения между Азербайджаном и Арменией по базовым принципам рассматривается в Баку как вариант, при том, что в дальнейшем можно будет заняться детализацией его положений.

Мы ближе к подписанию соглашения о мире, чем когда-либо. Во время оккупации мы были очень далеки от этого. В то время мы не могли договориться даже о базовых принципах. Теперь у нас есть общее понимание того, как должно выглядеть мирное соглашение. Нам нужно лишь проработать детали. Однако, конечно, обеим сторонам нужно время.

- Ильхам Алиев.

Возвращение сел Азербайджану

В конце минувшей недели в результате восьмой встречи Госкомиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией стороны договорились о мирном возвращении четырех сел Газахского района Азербайджана - Баганыс Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы - под фактический контроль Баку.

Мы подняли вопрос, связанный с четырьмя селами сразу после Второй Карабахской войны. На самом деле, мы никогда не забывали о об этих селах

- президент Алиев .

Делимитация границы и Нахчыван

Вчера начались работы по делимитации азербайджано-армянской границы. Экспертные группы двух стран приступили к процессу уточнения координат на основании геодезических измерений на местности. По словам Ильхама Алиева, в процессе делимитации должен быть решен сложный вопрос эксклавов, расположенных на территории, окруженной другой страной. Однако Армения блокирует возможность установления дорожного сообщения с Нахчыванской Автономной Республикой:

Что касается Зангезурского коридора этот вопрос четко отражен в трехстороннем Заявлении, подписанном 10 ноября 2020 года. Да, слова "Зангезурский коридор" там не упоминаются. Однако там написано, что между восточной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой должно быть транспортное сообщение, контроль за которым должны обеспечивать пограничные силы России. Это заявление было подписано президентом Путиным, премьер-министром Пашиняном и мной. И вот уже более трех лет Армения фактически нарушает это положение. А теперь они хотят, так сказать, избавиться от этого положения. Но это невозможно. Они блокируют возможность установления дорожного сообщения с Нахчыванской Автономной Республикой. Такое поведение, конечно же, очень разочаровывает.

Азербайджан между Европой и Азией

Ильхам Алиев заявил, что его страна чувствует себя комфортно как в Европе, так и в восточной части мира:

Мы не испытываем неудобств, поскольку азербайджанское общество на протяжении столетий в значительной степени впитало ценности обеих цивилизаций — как европейской, так и исламской… Мы никогда не присоединялись к какому-либо предприятию, которое могло бы представлять потенциальную угрозу для Азербайджана. Мы всегда были справедливыми в отношениях с Ираном, Россией, Грузией и Европой, а также с нашими турецкими братьями. Нам удалось установить хорошие, а в некоторых случаях и отличные отношения с нашими соседями. Если быть справедливым и откровенным, то соседи будут нам доверять, зная, что с нашей стороны сюрпризов не будет.

Азербайджан и ЕАЭС

Президент Азербайджана подчеркнул, что Баку поддерживает партнерские отношения почти со членами Евразийского экономического союза. Президента и премьер-министра приглашают на мероприятия, проводимые в рамках ЕАЭС. Напомнив о том, что участвовал в подобном мероприятии в качестве почетного гостя, Ильхам Алиев отметил:

Азербайджан поддерживает очень тесные партнерские отношения со всеми странами-членами Евразийского экономического союза, за исключением Армении.

Азербайджан и Турция

По словам Ильхама Алиева, единство Турции и Азербайджана стало важным критерием региональной безопасности и стабильности:

Как в Азербайджане, так и в Турции существует четкая позиция: оба процесса - сближение Турции с Арменией и нормализация отношений Азербайджана с Арменией - должны идти параллельно.