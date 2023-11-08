Баку опроверг фейк о якобы обстреле армянских позиций

Министерство обороны Азербайджана опровергло дезинформацию, которую распространило оборонное ведомство Республики Армения. Азербайджанские власти назвали и причину, по которой Ереван публикуют заведомую ложь.

Сообщение от армянского Минобороны о якобы совершенном азербайджанскими военными обстреле не соответствует действительности, заявили в МО АР.

В ведомстве напомнили, что ранее сегодня Ереван сообщил о якобы произошедшем в районе 09:50 по местному времени (08:50 мск) обстреле со стороны азербайджанских военнослужащих позиций ВС Армении у села Дэвэли. МО Армении также заявило о якобы ранении одного военнослужащего.

В Баку "категорически опровергли" эти данные, подчеркнув, что они не соответствуют действительности.

"Министерство обороны Армении продолжает распространять информацию, не имеющую реальной основы, с целью сокрытия произвола, существующего в своей армии"

– Минобороны Азербайджана