Баку и Ереван пообещали восстановить отношения – Трамп

Дональд Трамп заявил, что Азербайджан и Армения обязуются восстановить дипотношения. Страны также пообещали открыть торговлю и уважать территориальную целостность друг друга.
Американский лидер Дональд Трамп после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном заявил, что Баку и Ереван пообещали восстановить дипотношения.
Руководитель США сообщил, что Азербайджан и Армения обязуются "навсегда прекратить боевые действия", а также открыть торговлю и уважать территориальную целостность друг друга.
Напомним, 8 августа Трамп принял Алиева и Пашиняна в Белом доме. По итогам встречи руководители Азербайджана и Армении подписали декларацию о мирном урегулировании.