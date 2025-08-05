Вестник Кавказа

Баку и Ереван пообещали восстановить отношения – Трамп

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Дональд Трамп заявил, что Азербайджан и Армения обязуются восстановить дипотношения. Страны также пообещали открыть торговлю и уважать территориальную целостность друг друга.

Американский лидер Дональд Трамп после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном заявил, что Баку и Ереван пообещали восстановить дипотношения.

Руководитель США сообщил, что Азербайджан и Армения обязуются "навсегда прекратить боевые действия", а также открыть торговлю и уважать территориальную целостность друг друга.

Напомним, 8 августа Трамп принял Алиева и Пашиняна в Белом доме. По итогам встречи руководители Азербайджана и Армении подписали декларацию о мирном урегулировании.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1015 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.