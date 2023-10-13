Баку: Армения должна предоставить карты минных полей

Опубликовано: 16:38, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в Азербайджане погиб еще один гражданин, он подорвался на мине. Баку призывает Ереван предоставить карты минных полей, а мировое сообщество не закрывать глаза на минный террор Армении.

МИД Азербайджана распространил заявление в связи с ростом числа жертв минного террора. Сегодня в Физули на мине подорвались двое мирных жителей.

"Мины, установленные Арменией, продолжают убивать и калечить азербайджанцев. Сегодня еще 1 мирный житель погиб, 1 был ранен, число жертв достигло 333. Международное сообщество не должно закрывать глаза на эту угрозу, ему следует призвать Армению предоставить точные карты минных полей"

– МИД АР

В Физулинском районе Азербайджана 13 октября разрыв мины затронул два автомобиля, водитель "Газели" погиб на месте, а находящийся за рулем "КамАЗа" гражданин получил травмы и был госпитализирован.