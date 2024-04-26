Детская регата стартовала в Кабардино-Балкарии

Первая детская регата на Северном Кавказе началась в КБР. Гоночная дистанция проложена на территории замка Шато-Эркен.

На территории живописного замка Шато-Эркен в Кабардино-Балкарии проходит уникальное событие – первая детская регата на Северном Кавказе. Это мероприятие, которое объединяет юных спортсменов и ценителей активного отдыха, призвано популяризировать парусный спорт среди детей и подростков, а также показать красоту и возможности водных видов спорта в регионе.

«Стартовала первая на Северном Кавказе детская регата „Нальчик Junior Cup 2024“. Гоночная дистанция проложена на территории замка Шато-Эркен, впереди еще два соревновательных дня»

– институт развития города Платформа Нальчик.

Детская регата не только способствует развитию физических навыков у детей, но и формирует у них важные качества, такие как соревновательность, целеустремленность, командный дух и ответственность. Участие в подобных мероприятиях помогает детям раскрыть свой потенциал, научиться работать в команде и преодолевать трудности.

Что делает эту регату особенной?

Первая детская регата на Северном Кавказе в замке Шато-Эркен отличается не только красивыми пейзажами и уникальной атмосферой старинного замка, но и профессиональной подготовкой участников, безопасностью проведения и разнообразием конкурсов и мероприятий для детей. Это уникальная возможность для маленьких любителей парусного спорта почувствовать себя настоящими моряками и завоевать свои первые спортивные награды.