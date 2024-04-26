На матче в Сочи погиб тренер "Динамо" Егор Кашин

Накануне в Сочи во время футбольного матча скоропостижно скончался тренер академии московского "Динамо" Егор Кашин – ему было 23 года, сообщает пресс служба академии.

Тренер московского "Динамо" Егор Кашин накануне погиб во врем футбольного матча в Сочи, пишет Telegram-канал Baza.

"23-летний тренер со своей командой находился на турнире в Сочи. 7 мая во время товарищеского матча между "Динамо" и любительской командой футболист соперников попал Кашину локтем в висок. После удара у тренера произошло кровоизлияние в мозг"

- Telegram-канал Baza

Прибывшая по вызову бригада "скорой" не смогла спасти спортсмена – он скончался прямо на поле. Сейчас устанавливается окончательная причина смерти.

Напомним, Егор Кашин приступил к работе тренера академии московского «Динамо» в начале этого года после того, как завершил игровую карьеру в подмосковной футбольной команде "Муром".