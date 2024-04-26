В Абхазии сообщили о спаде продаж путевок на лето

Отдых в Абхазии летом выбирают многие россияне, но в этом году они предпочитают не бронировать отели заранее. В Абхазии весной заметили спад продаж, сейчас бронирования отстают от прошлогодних показателей.

О новой тенденции в бронировании отдыха в Абхазии рассказала президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина. По ее словам, глубина бронирований сейчас небольшая, россияне не планируют отдых заранее.

"В начале года бронирование номеров в Абхазии шло активно, активнее чем в прошлом году, затем начался спад"

– Калягина

Она рассказала, что в марте 2024 года россияне бронировали отдых в Абхазии реже, чем в начале весны в прошлом году.

На сегодняшний день ситуация с загруженностью отелей в Абхазии неравномерная.

"Есть отели, которые хорошо загружены, примерно на 60%, но все равно это меньше, чем хотелось бы"

– Калягина

Традиционно самые загруженные на курортах Абхазии месяцы – июль и август. Спад продаж сегодня может объясняться тем, что туристы отказались от планирования отдыха заранее и ищут отели за пару недель до поездки, добавила глава "Абхазского союза туризма" в беседе с Радио Sputnik.