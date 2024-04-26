Азербайджан и Болгария подписали декларацию об укреплении стратегического партнерства

В Баку в рамках визита президента Болгарии Румена Радева подписан ряд двусторонних документов, в том числе - декларация об укреплении стратегического партнерства Азербайджана и Болгарии. Подписи на документе поставили Румен Радев и Ильхам Алиев. Также они обсудили предстоящий COP29.

Президенты Азербайджана и Болгарии Ильхам Алиев и Румен Радев встретились сегодня в Баку.

На церемонии подписания азербайджано-болгарских документов по итогу встречи была подписана в том числе декларация об укреплении стратегического партнерства.

"Стратегическое диалог ведется на высоком уровне. Это четвертая встреча за последний период. Все это создает основу экономического процветания для всего Южного Кавказа"

– президент Болгарии

После переговоров лидеры выступили с заявлениями. Радев сообщил, что в Болгарии приветствуют проведение COP29 в Азербайджане и готовы оказать поддержку в проведении международного мероприятия.

Азербайджанский лидер пригласил коллегу из Болгарии на 29-ую сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Радев выразил уверенность, что проведение COP29 в Баку укрепит лидерские позиции Азербайджана в регионе.

"Роль Азербайджана как лидера в регионе Южного Кавказа будет продолжаться"

– президент Болгарии