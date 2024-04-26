Азербайджан и Болгария подписали декларацию об укреплении стратегического партнерства

Президенты Азербайджана и Болгарии Ильхам Алиев и Румен Радев встретились сегодня в Баку.
На церемонии подписания азербайджано-болгарских документов по итогу встречи была подписана в том числе декларация об укреплении стратегического партнерства.
"Стратегическое диалог ведется на высоком уровне. Это четвертая встреча за последний период. Все это создает основу экономического процветания для всего Южного Кавказа"
– президент Болгарии
После переговоров лидеры выступили с заявлениями. Радев сообщил, что в Болгарии приветствуют проведение COP29 в Азербайджане и готовы оказать поддержку в проведении международного мероприятия.
Азербайджанский лидер пригласил коллегу из Болгарии на 29-ую сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Радев выразил уверенность, что проведение COP29 в Баку укрепит лидерские позиции Азербайджана в регионе.
"Роль Азербайджана как лидера в регионе Южного Кавказа будет продолжаться"
– президент Болгарии