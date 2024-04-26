Вестник Кавказа

Десятиметровое знамя Победы развернули в Ингушетии

Десятиметровое знамя Победы развернули в Ингушетии
© Фото: скриншот видео из Telegram-канала Махмуда-Али Калиматова
Накануне главного праздника страны Ингушетия провела уже ставшую традиционной патриотическую акцию: развернула десятиметровое полотнище Знамени Победы, одного из главных символов победы Советского Союза над нацистской Германией.

В Ингушетии активисты военно-спортивных игр, Северо-Кавказского автопробега и представители органов власти республики развернули гигантское полотнище Знамени Победы, написал в своем Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Накануне главного праздника страны наша республика провела уже традиционную патриотическую акцию. Десятиметровое полотно развернули активисты военно-спортивных игр, Северо-Кавказского автопробега и представители органов власти республики"

- Махмуд-Али Калиматов

Своим участием жители республики отдают дань уважения тем, кто отстоял и продолжает сегодня отстаивать на передовой свободу и независимость нашего государства. Отрадно, что в организацию и проведение таких мероприятий включается и молодежь, сохраняя историческую память о защитниках Отечества, - добавил глава Ингушетии.

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