Десятиметровое знамя Победы развернули в Ингушетии

В Ингушетии активисты военно-спортивных игр, Северо-Кавказского автопробега и представители органов власти республики развернули гигантское полотнище Знамени Победы, написал в своем Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.
"Накануне главного праздника страны наша республика провела уже традиционную патриотическую акцию. Десятиметровое полотно развернули активисты военно-спортивных игр, Северо-Кавказского автопробега и представители органов власти республики"
- Махмуд-Али Калиматов
Своим участием жители республики отдают дань уважения тем, кто отстоял и продолжает сегодня отстаивать на передовой свободу и независимость нашего государства. Отрадно, что в организацию и проведение таких мероприятий включается и молодежь, сохраняя историческую память о защитниках Отечества, - добавил глава Ингушетии.