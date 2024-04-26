Вестник Кавказа

Автопробег «Знамя Победы» проходит в Дагестане

Рептиция Парада Победы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В дагестанском Каспийске стартовал автопробег под названием «Знамя Победы», приуроченный ко Дню Победы. Цель пробега – поддержка ветеранов и членов их семей.

В Дагестане стартовал ежегодный автопробег под названием «Знамя Победы», посвященный памяти павших солдат во время Великой Отечественной войны. Главная площадь города Каспийска стала местом старта для колонн машин, украшенных триколорами и символикой Победы.

«Среди военнослужащих добровольческого батальона «Каспий» и внук того солдата, прошедшего Берлин – легендарного Абдулхакима Исмаилова, водрузившего красный флаг над Рейхстагом и запечатленного на эпохальной фотографии Евгения Халдея»

– глава Дагестана Сергей Меликов

По его словам, автопробег, «Знамя Победы» является символом патриотизма и уважения к истории страны. Участие в автопробеге становится не только возможностью почтить память героев, но и способом объединения людей. Колонны машин, двигаясь по улицам города, создают особую атмосферу праздника и единства.

Поддержка ветеранов и их семей

Одним из важных аспектов автопробега является поддержка ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей. Участники мероприятия выражают свою благодарность и уважение к людям, жизнь за мирное будущее.

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