Верхний Ларс собрал уже около 600 большегрузов

Нормализации погодных условий в горах Грузии на автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии ожидают более полутысячи грузовиков – для них Военно-Грузинская дорога пока остается закрытой.

Снегопады, идущие в горах Грузии в районе Крестового перевала на границе с Россией, уже задержали в пункте пропуска Верхний Ларс на российской территории около 600 грузовых автомобилей, сообщили в пресс-службе МВД по Северной Осетии.

"На стоянке находится 260 единиц большегрузного транспорта, на дороге - 355 грузовиков, ожидающих проезда через КПП "Верхний Ларс" в сторону Грузии"

- МВД по Северной Осетии

В то же время легковые автомобили пересекают пункт пропуска беспрепятственно, на них ограничения не распространяются, добавили в МВД по республике, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии дорожные власти страны запретили движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 22:50 мск 6 мая 2024 года до особого распоряжения.