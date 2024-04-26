Ильхам Алиев рассказал о перспективах азербайджано-болгарских отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал заявление для прессы по итогам встречи с президентом Болгарии Руменом Радевым, в котором рассказал о нынешних торгово-экономических отношениях двух стран и перспективах их развития.

Торговый оборот между Азербайджаном и Болгарией в последнее время вырос в несколько раз - это результат сотрудничества в энергетическом секторе, его сегодняшний уровень и перспективы также очень позитивны, отметил в заявлении для прессы по итогам встречи с президентом Болгарии Руменом Радевым президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Экспорт азербайджанского газа в Болгарию год от года растет. В минувшем году на рынок Болгарии было транспортировано 1 млрд 250 млн кубометров азербайджанского газа. Для сравнения могу сказать, что в 2022 году эта цифра составляла всего 600 млн"

- Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер отметил, что Баку ведет очень активную работу со странами- партнерами, в том числе с Болгарией, по кабелю зеленой энергии.

"Технико-экономическое обоснование, которое будет готово через несколько месяцев, станет прекрасной основной для начала работ. Таким образом, Азербайджан проявит себя как поставщик в Европу не только нефти и газа, но и зеленой энергии. Потенциал достаточно широк, и мы поговорим об этом также на конференции СОР29 в конце года"

- Ильхам Алиев

Несколько дней назад завершилась модернизация железной дороги Баку-Тбилиси-Карс – сделано это было благодаря азербайджанским инвестициям, отметил глава Азербайджана.

"Пропускная способность этой железной дороги возросла в несколько раз. Этот проект, инициированный в свое время Азербайджаном, благодаря расширившимся сегодня возможностям сыграет важную роль как значимый сегмент Среднего коридора. Перевозка еще больших объемов грузов по коридору Восток-Запад и в обратном направлении еще больше укрепит наши отношения"

- Ильхам Алиев