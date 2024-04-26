В Лондоне призвали граждан не посещать некоторые районы Узбекистана

В Великобритании вышло предупреждение граждан об опасности поездок в некоторые регионы Узбекистана. Рекомендуется ограничить поездки в Темрезский район.

МИД Великобритании выпустил предупреждение для граждан, планирующих поездку в Узбекистан.

Согласно информации на сайте ведомства, потенциально опасными для граждан могут быть территории в Темрезском районе Узбекистана. Так, рекомендуется не посещать территории вблизи границы республики с Афганистаном - исключение сделано для Темреза.

«Не рекомендуется совершать поездки в пределах 5 км от узбекско-афганской границы, за исключением города Термез и подъездных дорог с севера, кроме необходимых»

– МИД Великобритании

В ведомстве отметили, что путешественникам грозит аннуляция туристической страховки, если они игнорируют рекомендации и совершают поездки в потенциально опасные места.

Отметим, что вся остальная территория Узбекистана признана подходящей для поездок британских туристов.