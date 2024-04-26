Глава МАГАТЭ недоволен сотрудничеством с Ираном

МАГАТЭ и Иран готовы принять ряд мер, чтобы исправить текущее положение вещей. Обе стороны понимают, что на сегодняшнем уровне отношения не могут находиться вечно.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает неудовлетворительным текущий уровень сотрудничества с Ираном. Об этом он сообщил 7 мая на пресс-конференции в Вене.

Руководитель организации подчеркнул, что это сотрудничество нельзя назвать беспроблемным.

"В настоящее время положение дел абсолютно не удовлетворяет меня. У нас сложилась тупиковая ситуация, в которой нет никакого движения кроме обычных, традиционных инспекций. Это должно измениться"

– Рафаэль Гросси

По словам гендиректора МАГАТЭ, в Иране тоже понимают, что нынешнее состояние сотрудничества не может продолжаться всегда. Он подчеркнул, что пообщался с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, который заверил его в том, что Исламская Республика готова принять конкретные меры.

"Министр иностранных дел сказал мне, что они готовы осуществлять конкретные меры. Я, разумеется, приветствую это. Теперь нужно приступать к работе"

– гендиректор МАГАТЭ

Он выразил надежду на то, что результаты от совместной работы будут видны в скором времени.