Глава МАГАТЭ недоволен сотрудничеством с Ираном

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает неудовлетворительным текущий уровень сотрудничества с Ираном. Об этом он сообщил 7 мая на пресс-конференции в Вене.
Руководитель организации подчеркнул, что это сотрудничество нельзя назвать беспроблемным.
"В настоящее время положение дел абсолютно не удовлетворяет меня. У нас сложилась тупиковая ситуация, в которой нет никакого движения кроме обычных, традиционных инспекций. Это должно измениться"
– Рафаэль Гросси
По словам гендиректора МАГАТЭ, в Иране тоже понимают, что нынешнее состояние сотрудничества не может продолжаться всегда. Он подчеркнул, что пообщался с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, который заверил его в том, что Исламская Республика готова принять конкретные меры.
"Министр иностранных дел сказал мне, что они готовы осуществлять конкретные меры. Я, разумеется, приветствую это. Теперь нужно приступать к работе"
– гендиректор МАГАТЭ
Он выразил надежду на то, что результаты от совместной работы будут видны в скором времени.