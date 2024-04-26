Вестник Кавказа

В Северной Осетии заключат более тысячи соцконтрактов

В Северной Осетии заключат более тысячи соцконтрактов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Около тысячи соцконтрактов на 200 млн рублей будет заключено в Северной Осетии в этом году. Это позволит малоимущим гражданам получить работу, заняться бизнесом или завести личное подсобное хозяйство. 

В 2024 году в республике Северная Осетия-Алания будет заключено более тысячи социальных контрактов на общую сумму в 200 миллионов рублей. Эта инициатива направлена на поддержку малоимущих граждан и помощь им в решении повседневных проблем.

«Министр труда и социального развития РСО – Алания Алина Айдарова рассказала о работе по заключению социальных контрактов. В текущем году будет заключено более 1 тысячи соцконтрактов, на это предусмотрено свыше 200 миллионов рублей» 

– пресс-служба главы и правительства республики. 

Что такое социальные контракты? 

Социальные контракты - это договоренности между государством и гражданами, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Целью таких контрактов является предоставление дополнительной социальной поддержки, помощь в решении жилищных, медицинских, образовательных и других проблем. 
Заключение соцконтракта позволит малоимущим гражданам получить дополнительные средства на покупку необходимых товаров и услуг. Это поможет им улучшить качество жизни, обеспечить себя и своих близких всем необходимым, а также повысить уровень благополучия. 

Какие услуги будут охвачены контрактами? 

Среди услуг, которые будут доступны по социальным контрактам, – медицинское обслуживание, лекарства, продукты питания, услуги по обучению и трудоустройству. Граждане смогут выбирать необходимые услуги и товары в соответствии с их потребностями. 

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