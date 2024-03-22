МВФ: часть мира снижает зависимость от доллара США

Некоторые страны мира стали в последние годы снижать зависимость от доллара, это продиктовано геополитикой и интересами нацбезопасности. При этом в мировой экономике американский доллар остается доминирующей валютой, сообщает МВФ.

Тенденция к снижения зависимости от доллара США наблюдается в ряде стран мира, следует из сообщения Международного валютного фонда (МВФ).

"Некоторые страны пересматривают свою сильную зависимость от доллара США в международных транзакциях и резервах"

– первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат

Она уточнила, что снижение долларовой зависимости связано с пересмотром странами "торговых партнерств, исходя из соображений экономической и национальной безопасности". На мировую экономику повлияли такие потрясения, как пандемия, ситуация на Украине, меняющаяся геополитическая ситуация.

"Несмотря на возросшие геополитические риски, последние данные показывают, что доллар США остается доминирующим… на его долю приходится более 80% торгового финансирования… На него также приходится почти 60% валютных резервов"

– доклад МВФ