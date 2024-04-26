Вестник Кавказа

Мужчина упал в 60-метровое ущелье и выжил в Кабардино-Балкарии

Черекская теснина
© Фото: официальный сайт сообщества туроператоров “Большая страна“
Пострадавшим оказался 28-летний житель республики. Он травмировал спину и получил другие повреждения, но выжил. В настоящее время мужчина находится под наблюдением врачей.

В Кабардино-Балкарии эвакуировали местного жителя, который упал в 60-метровое ущелье. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Случай произошел в Черекской теснине.

"Работы усложнялись труднопроходимостью на данном участке местности, крутизной склона и наступлением темного времени суток"

– пресс-служба ведомства

Спасатели спустились за мужчиной на глубину 60 метров, установив предварительно страховочные станции. Пострадавшего положили на носилки и подняли наверх, а затем передали врачам.

У 28-летнего мужчины диагностированы травма спины и ряд других повреждений.

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