Сочи и Дубай соединит прямой рейс

Попасть из Сочи в Дубай этим летом можно будет прямым рейсом компании Fly Dubai. В летние месяцы отели Дубая предлагают скидки туристам, направление востребовано среди россиян.

Перевозчик Fly Dubai на лето вводит в расписание прямой авиарейс Дубай-Сочи.

Эмиратская авиакомпания начнет выполнять рейсы между главными курортами ОАЭ и России с 16 июня. Запланировано по три еженедельных прямых рейса. Стоимость билетов начинается от 62 тыс рублей.

Летать между Сочи и Дубаем самолеты перевозчика будут вплоть до 1 сентября.

Из Сочи летом можно будет улететь по 23 зарубежным направлениям, уточнили в пресс-службе воздушной гавани.