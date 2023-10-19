Вестник Кавказа

Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина

Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина
© Фото: Архивное фото, kremlin.ru
Северокорейский лидер направил поздравление Владимиру Путину в связи со вступлением в должность президента. Церемония инаугурации прошла накануне.

Поздравление по случаю вступления в должность президента Российской Федерации направил Владимиру Путину лидер КНДР Ким Чен Ын, информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын направил Владимиру Владимировичу Путину личное послание по случаю церемонии вступления в должность президента РФ"

– ЦТАК

В поздравлении, которое поступило в Кремль через посольство РФ в Пхеньяне, Ким Чен Ын пожелал российскому лидеру больших успехов в работе.

"Ким Чен Ын еще раз тепло поздравил Путина с вступлением в должность президента РФ и пожелал ему больших успехов в ответственной работе на благо государства и народа России"

– ЦТАК

Накануне в Москве в Большом Кремлевском Дворце состоялась пятая инаугурация Владимира Путина. Он вновь стал главой государства после выборов 15-17 марта, на которых победил в первом туре с рекордно высокой явкой избирателей. Президент вступил в должность на шестилетний срок. В своей речи глава государства заявил, что постарается оправдать оказанное ему доверие народом, он назвал приоритетом интересы российского народа и его безопасность.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1465 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Почему Путин до сих пор не поехал в Турцию?

Почему Путин до сих пор не поехал в Турцию?

День инаугурации президента может стать выходным в России

День инаугурации президента может стать выходным в России

Пашинян подтвердил встречу с Путиным в Москве

Пашинян подтвердил встречу с Путиным в Москве

Владимир Путин и Никол Пашинян вместе решат судьбу Армении 

Владимир Путин и Никол Пашинян вместе решат судьбу Армении 

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы