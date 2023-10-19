Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина

Поздравление по случаю вступления в должность президента Российской Федерации направил Владимиру Путину лидер КНДР Ким Чен Ын, информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.
"Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын направил Владимиру Владимировичу Путину личное послание по случаю церемонии вступления в должность президента РФ"
– ЦТАК
В поздравлении, которое поступило в Кремль через посольство РФ в Пхеньяне, Ким Чен Ын пожелал российскому лидеру больших успехов в работе.
"Ким Чен Ын еще раз тепло поздравил Путина с вступлением в должность президента РФ и пожелал ему больших успехов в ответственной работе на благо государства и народа России"
– ЦТАК
Накануне в Москве в Большом Кремлевском Дворце состоялась пятая инаугурация Владимира Путина. Он вновь стал главой государства после выборов 15-17 марта, на которых победил в первом туре с рекордно высокой явкой избирателей. Президент вступил в должность на шестилетний срок. В своей речи глава государства заявил, что постарается оправдать оказанное ему доверие народом, он назвал приоритетом интересы российского народа и его безопасность.