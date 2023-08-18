В родной Физули вернутся еще 35 семей

В Физули выехала очередная группа вынужденных переселенцев – всего 562 семей, или 2122 человека. Здесь их ждут собственные квартиры и активно развивающаяся городская инфраструктура.

Продолжается возвращение бывших беженцев в родной город Физули. Здесь их ждут собственные квартиры и активно развивающаяся городская инфраструктура.

В пятницу, 15 марта, в город отпаривались очередная группа азербайджанских граждан всего – 153 человека или 35 семей.

В настоящее время в городе проживает 562 семей, или 2122 человека.

Отметим, что возвращение жителей в Физули и другие освобождённые районы планируется осуществить поэтапно, с учётом безопасности и создания необходимых условий для жизни. Власти Азербайджана выразили намерение сделать возвращение устойчивым и безопасным, чтобы жители могли восстановить свою жизнь в этих районах.