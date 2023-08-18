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Первые жители вернулись в Физули

переселение в Физули
© Фото: Trend
Первые 23 семьи сегодня вернулись в освобожденный город Физули. Их переселили из жилого комплекса в Гарадагском районе Баку. Ранее семьи участвовали в жеребьевке по возвращению на первом этапе.

В Азербайджане состоялся первый этап переселения вынужденных переселенцев в восстановленный город Физули. Сегодня в родной город вернулись 23 семьи.

Переселяющихся граждан Азербайджана отправили в освобожденный город из жилого комплекса «Гобу Парк 3» в Гарадагском районе Баку.

Ранее состоялась жеребьевка между семьями, которые первыми переберутся в Физули. Организатором выступил Комитет по делам вынужденных переселенцев и беженцев.

В жеребьевке участвовали 509 человек – 144 семьи. По ее итогам 51 семья получит двухкомнатные, 76 – трехкомнатные и 17 – четырехкомнатные квартиры.

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