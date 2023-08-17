Почему люди уезжали из Азербайджана? Справедливы ли обвинения Армении?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Представители армянского руководства, в том числе премьер-министр Никол Пашинян, выступая перед европейскими и американскими коллегами, неустанно пытаются склонить их к точке зрения Еревана в армяно-азербайджанском конфликте.

Вызвать симпатии к себе руководители Армении стараются разными способами, в том числе с помощью недостоверной информации, выставляющей оппонентов в неприглядном свете. Один из такого рода "аргументов" армянских "демократов" сводится к тому, что азербайджанцы эмигрируют из своей богатой природными ресурсами страны, поскольку недостаточно денег, полученных от продажи нефти и газа, вкладывается в экономику. Проанализируем, имеют ли подобные утверждения под собой основания.

Азербайджанцы эмигрировали из страны?

Да. Население Азербайджана вынуждено были покидать свою родину, находившуюся в экономическом коллапсе. Правда, сейчас начался обратный процесс – люди возвращаются в Азербайджан.

Но почему все-таки они вынуждены были уезжать?

Бегство из Армении и НКАО

Для начала уместно вспомнить, что сначала, еще во времена СССР, когда Армения и Азербайджан были частями единой страны, азербайджанцев начали изгонять из Армении. Депортация 1988-1991 годов проходила на фоне раздувавшегося карабахского конфликта при участии армянских административных и правоохранительных органов, без обиняков заявлявших о том, что эти земли принадлежат армянам. Обращения азербайджанцев в высшие партийные и государственные органы с просьбой прекратить беззаконие, ни к чему не привели. По данным Госкомстата Азербайджанской ССР, к началу февраля 1990 года число беженцев-азербайджанцев составило 186 тысяч. Последний азербайджанец покинул Армению в августе 1991 года.

Одновременно разгорался армяно-азербайджанский конфликт вокруг Карабаха, оккупация которого с прилегающими районами (всего порядка 20% территорий Азербайджана) имела самые негативные последствия: число беженцев и вынужденных переселенцев с территории Армении и НКАО Азербайджана достигло миллиона человек.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Последствия карабахской войны

Карабах и прилегающие к нему районы были разграблены в результате многолетней оккупации Арменией. Большая часть инфраструктуры разрушена, и на Западе об этом прекрасно осведомлены: в конце минувшего года Баку направил в Европейский суд по правам человека жалобу об уничтожении азербайджанской собственности в Лачине, а в начале этого - собрал воедино доказательства 30-летнего произвола на азербайджанских территориях и отправил их в Международный суд.

Сейчас, после победы Азербайджана во Второй Карабахской войне, начался процесс восстановления: правительство Азербайджана начало строит дороги, разрабатывает планы по прокладке железнодорожной ветки, привлекает многомиллиардные инвестиции в сельское хозяйство и развитие туризма в регионе.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Куда пошли деньги, которые можно было вложить в развитие экономики?

Расходы на оборону

При этом значительную часть расходов госбюджета Азербайджан вынужден направлять на государственную безопасность и оборону, поскольку армянские военные и незаконные вооруженные формирования до сих пор ежедневно атакуют позиции Вооруженных сил Азербайджана, особенно на Кельбаджарском и Агдамском направлениях.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Только в том году правительство планировало дополнительно направить из госбюджета 588,2 млн дол на финансирование проектов и мероприятий специального назначения в сфере обороны. Азербайджан производит оружие сам и договаривается о закупке новых вооружений и оборудования с партнерами, а также увеличивает численность сил особого назначения, создавая десантные подразделения.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В предвоенные годы Азербайджан импортировал в 2,5 раза больше вооружения, чем Армения, поэтому, в частности, и выиграл войну. Это были израильские БПЛА, баллистические ракеты и барражирующие боеприпасы, российская бронетехника и артиллерию. Так, по данным Центра анализа мировой торговли оружием, из России в 2013-2020 годы Азербайджан импортировал вооружение на сумму 2,481 млрд. дол., из Израиля – на 2,439 млрд. дол., из Белоруссии – на 627,5 млн. дол., из Турции – на 344 млн. дол, а позже она стала основным поставщиком вооружений на рынок Азербайджана.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

К 2025 году военные расходы должны составить почти 2,8 миллиарда долларов. Победа в войне уже одержана, но Армения до сих пор не подписала мирного соглашения, поэтому от нее ждут провокаций в любую минуту.

Расходы на восстановление освобожденных территорий

Азербайджан вкладывает огромные деньги в восстановительные работы на освобожденных территориях и обеспечение возвращения большого числа беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Но за 30 лет упущены многие экономические возможности на оккупированных территориях, подвергшихся разграблению. Помимо всего прочего Армения устроила в Карабахе тотальный экоцид.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Возрождение освобожденных земель требует колоссальных затрат времени, финансов и сил. Баку намерен привлечь Ереван к ответственности за незаконную деятельность на азербайджанских территориях, вандализм, нарушения международного права, военные и экологические преступления. Но пока Азербайджан не получил от Армении ни копейки.

На что Азербайджан тратит деньги на деоккупированнх землях?

на строительство автомобильных дорог

на строительство железнодорожных путей

на разминирование

на проведение кадастровых работ и создание промышленных парков

на строительство "умных" сел и приобретение сельскохозяйственной техники

на обеспечение бесперебойного электроснабжения пунктов охраны и защиты государственной границы

на реконструкцию туристической инфраструктуры

на капитальный ремонт существующей инфраструктуры водоснабжения

на подготовку генпланов городов Шуша, Джебраил, Агдам, Физули, Зангилан, Губадлы и Кельбаджар

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

на приобретение пожарных машин для созданных частей и подразделений пожарной охраны

на проектирование и строительство музеев, мемориальных комплексов, мечетей и других объектов культуры

на приобретение спецтехники

на проектирование и строительство средних школ

на проектирование и строительство новых больниц…

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Расходы на ВПЛ

Большая статья расходов Баку - обеспечение наиболее уязвимого сегмента общества – внутренне перемещенных лиц. Все эти годы как беженцы, так и вынужденные переселенцы получали пособие из бюджета государства. Поначалу людей расселили в школах, детских садах, студенческих общежитиях Баку, Сумгаита, Гянджи. Потом для них стали строить поселки, подводить туда электричество, газ, воду. Сейчас ВПЛ постепенно возвращаются на родные земли, где для них также строят всю необходимую инфраструктуру.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Расходы на разминирование

В ходе армянской оккупации азербайджанская территория была буквально испещрена минами, и до последнего времени Армения использовала Лачинскую дорогу в том числе и для провоза мин. В Карабахе обнаружено 350 противопехотных мин, произведенных в Армении в 2021 году, то есть уже после окончания войны.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жить на заминированной территории невозможно. За последние два с половиной года жертвами мин, оставленных оккупационными войсками, стало 302 гражданина Азербайджана, 57 из них погибли, 245 было ранено.

К началу лета азербайджанские саперы обезвредили почти 89 тысяч противопехотных и противотанковые мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Разминирование освобожденных земель стало отдельной статьей расходов госбюджета Азербайджана. По предварительным подсчетам, для расчистки территорий потребуется не менее 30 лет, причем работы ведутся исключительно на деньги Баку.

Карты заминированных территорий у армянской стороны есть, но она отказывается передавать их властям Азербайджана. Армения передала лишь карты минных полей, согласно которым оккупационные войска заложили 400 тыс. противопехотных мин. Однако есть данные, что всего их около миллиона.

Азербайджан построил завод по производству оборудования для разминирования и только в прошлом году выделил из госбюджета 60 млн долларов на разминирование Карабаха и прилегающих территорий.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Всего же в восстановление освобожденных территорий вложено уже около 2 млрд долларов.

Это лишь некоторое статьи расходов, и все эти деньги можно было бы использовать для развития экономики и обеспечение нужд людей. Однако шаги, предпринимавшиеся и предпринимающиеся соседней Арменией, поглощают большую часть азербайджанского бюджета. Баку вынужден вкладываться в оборону, безопасность, восстановление своих территорий, разоренных Арменией, которая сейчас вменяет в вину Азербайджану эмиграцию людей.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армяно-азербайджанский конфликт, подогревавшийся с 1986 года советским руководством, а теперь "партией войны", окапавшейся в Ереване и Ханкенди, стал главной причиной всех экономических и политических проблем в регионе, от которых страдает как армянский, так и азербайджанский народ.